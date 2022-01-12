معرض عالم القهوة "وورلد أوف كوفي" ينطلق لأول مرة في المنطقة

المصدر: وام

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انطلقت اليوم في دبي فعاليات الدورة العاشرة من معرض عالم القهوة "وورلد أوف كوفي" الملتقى السنوي العالمي لروّاد صناعة القهوة وخبرائها الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من ألف شركة عارضة وعلامة تجارية من 44 دولة وذلك بتنظيم "دي إكس بي لايف" بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة وفرع جمعية القهوة المختصة في دولة الإمارات.

ويجمع الحدث المزارعين والتجّار والمحامص والمصنّعين والموزّعين والباريستا والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والفنادق وعشّاق ومتذوّقي القهوة من جميع أنحاء العالم.

ويستعرض نخبة من خبراء إعداد القهوة مهاراتهم خلال الحدث من خلال عملهم في مقاهي المعرض المختلفة، ويتيح للمختصّين وعشّاق القهوة الاطلاع على أحدث ما أنتجته هذه الصناعة.

وانطلقت على هامش الحدث بطولتان وطنيتان معتمدتان هما بطولة كأس المتذوقين الإماراتية ونهائيات بطولة الإبريق الوطنية الإماراتية في حين يضم ورلد أوف كوفي فعالية "قرية المحامص" التي تتيح أمام أبرز محامص القهوة المحلية والعالمية الفرصة لاستعراض مهاراتها في تحميص وإعداد القهوة وطرح أحدث منتجاتها وابتكاراتها إلى جانب فعالية زاوية التذوق التي تتيح للجهات العارضة تقديم أصناف القهوة لنخبة من الذواقة.

ويشهد المعرض طوال أيامه الثلاثة مجموعة من الفعاليات التعليمية والتوعوية حيث تنظّم جمعية القهوة المختصة مجموعة من المحاضرات والبرامج التدريبية في جناحها ومتجرها الخاص في معرض وورلد أوف كوفي دبي حيث شهد اليوم الأول من المعرض عددا من الجلسات بحضور ومشاركة متحدثين محليين ودوليين سلطوا الضوء على عناوين من أهمها التغير المناخي وتأثيره على أسعار القهوة بالإضافة إلى فعاليات حافلة مع سلسلة شاملة من المحاضرات التي قدمها خبراء عالميون وبطولة كأس المتذوقين الإماراتية وبطولة الإبريق الوطنية الإماراتية.

أكد خالد الحمادي النائب الأول للرئيس التنفيذي في "دي إكس بي لايف" أهمية انطلاق الدورة الأولى من "وورلد أوف كوفي" التي جمعت العاملين في قطاع القهوة تحت سقف واحد .. معبرا عن أمله في أن تترك التقاليد الغنية لتحضير القهوة في دبي انطباعاً جميلاً لدى زوارهم العالميين خاصة مع البطولات الشيقة والجوائز والفعاليات المقامة على هامش الدورة الأولى.