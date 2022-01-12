الكشف عن أسوأ كلمة في ألمانيا عام 2021

المصدر: د ب ا

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أعلنت لجنة تحكيم مكونة من خبراء في اللغة الألمانية اليوم الأربعاء اختيارها لكلمة "ادفع للخلف" (Pushback) كأسوأ كلمة في ألمانيا لعام 2021.

وذكرت اللجنة في مدينة ماربورج أن الكلمة المشتقة من اللغة الإنجليزية استُخدمت في سياق عمليات طرد غير شرعية لباحثين عن الحماية في مناطق حدودية.

وانتقدت اللجنة استخدام هذا التعبير، لأنه يُلطف من وقع "عملية معادية للإنسانية".

واختارت اللجنة مصطلح "شرطة اللغة" في المرتبة الثانية لقائمة أسوأ كلمات لعام 2021، والتي من شأنها تشويه سمعة الأشخاص الذين، من بين أمور أخرى، يدافعون عن استخدام مناسب وأكثر عدلا وغير تمييزي للغة.

وجاءت اختيارات اللجنة من بين العديد من المقترحات التي قدمها أفراد مهتمون حتى 31 ديسمبر الماضي. وتلقت اللجنة ما مجموعه حوالي 1300 رسالة تضمنت 454 مصطلحا مختلفا، منها أقل بقليل من 45 مصطلحا تفي بالمعايير.

وفي عام 2020 وقع الاختيار على المصطلحين "رعاية الترحيل للوطن" و"دكتاتورية كورونا".

وكان يتم الإعلان عن أسوأ كلمة للعام في مدينة دارمشتات الألمانية منذ سنوات. ومع تغيير لجنة التحكيم، انتقل الإعلان الآن إلى جامعة ماربورج.