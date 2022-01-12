السعودية.. استمتع بسحر الطبيعة في بدر المدينة المنورة

المصدر: البيان

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وثقت عدستي المصورين السعوديين أسامة الحربي وأبو عناد الحربي لوحة طبيعية رائعة شمال محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة.

واكتست الجبال والطرق شمال المحافظة بالبياض؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة ببرَد كثيف عصر أمس الثلاثاء.

وشكّل البرَد الكثيف لوحات طبيعية ومناظر خلابة استهوت المتنزهين ومحبي البر في أجواء شتوية رائعة وفق صحيفة سبق.

وأطفت مشاهدُ أودية البرَد التي يَحُفها السحاب والضباب والغيوم الكثيفة، مزيداً من المتعة والجمال على أرجاء المكان.