فيديو.. غوريلا تتجول في محطة الفضاء الدولية .. كيف وصلت إليها؟

المصدر: البيان

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انتشر فيديو لغوريلا تتجول في محطة الفضاء الدولية على نطاف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجميع كيف وصلت الغوريلا لهذا المكان وما قصتها؟

يعد فيديو ظهور الغوريلا على مواقع التواصل ليس بالأمر الجديد فهي عبارة عن تغريدة معاد تغريدها مرة ثانية، في الآونة الأخيرة، ليكشف سكوت كيلي، رائد الفضاء في وكالة ناسا، كواليس ما فعله في تلك الليلة التي خدع فيها زملاءه بزي الغوريلا، وفقا لما ذكرته صحيفة «metro» البريطانية.

ترجع تفاصيل الحكاية إلى العام 2016، عندما كان «كيلي» يحلق داخل محطة فضاء رفقة رائد الفضاء البريطاني، تيم بيك، ولكن مخرج الأفلام تود سبينس أعاد القصة إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع، عندما شارك لقطات لرجل الفضاء وهو يتجول في زي الغوريلا.

وكتب «تود» على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «رائد الفضاء مارك كيلي، استطاع تهريب بدلة غوريلا كاملة على متن محطة الفضاء الدولية، دون أن يخبر أحدا بذلك».

وكان «سكوت»، شقيق «مارك» التوأم قد ارتدى بذلة الغوريلا، ليثير ذعر زملائه بها على متن محطة الفضاء الدولية، احتفالا بمرور 340 يومًا في الفضاء، أي ما يعادل 5000 دورة حول الأرض.

وكان الغرض من وقت مارك على متن المحطة الفضائية، هو دراسة التأثيرات التي أحدثها الوقت الطويل في الفضاء على جسم الإنسان، وباستخدام البيانات التي تم جمعها من التوأم قبل وأثناء وبعد المهمة التي استغرقت 340 يومًا، أجرى العلماء الأمريكيون 10 تحقيقات منفصلة وفق صحيفة الوطن.

ووضحت النتائج التي توصلوا و نُشرت في مجلة «Science»، بالتفصيل التأثير على صحة الإنسان لأطول رحلة فضاء بشرية تابعة لـ«ناسا»، مع العديد من التغييرات التي تم تحديدها، لكنها اختفت مع مرور الوقت.