"غرير" جائع يعثر على كنز استثنائي

المصدر: البيان

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عُثر غرير جائع خلال بحثه عن الطعام على كنز يتألّف من نحو 200 قطعة نقدية تعود إلى العصر الروماني في شمال غرب إسبانيا، بحسب ما أفاد علماء الآثار.

وكُشف عن هذا الكنز في نهاية ديسمبر 2021 في "وثائق ما قبل التاريخ والآثار في جامعة مدريد المستقلة"، وهي مجلة دورية تنشرها الجامعة.

وتتردّد أصداء الخبر في الصحافة الإسبانية بعد عام على العاصفة الثلجية فيلومينا التي شلت قسماً كبيراً من البلاد لعشرة أيام في أوائل يناير 2021 وأدت إلى اضطراب في النظام البيئي، مما أجبر بعض الحيوانات على الابتعاد من مساكنها للعثور على الطعام.

وأشار مقال نشره علماء الآثار في المجلّة إلى "العثور على النقود المعدنية بين الرمال التي يُحتمل أن يكون حرّكها غرير في أسفل حفرته" في كهف "كويستا دي بيرثيو" في غرادو بمنطقة أستورياس.

وبعد أن رأى أحد السكان المحليين الكنز أبلغ السلطات، ثم انتقلت مجموعة من الباحثين وعلماء الآثار إلى المكان في أبريل لمعاينة النقود، وفق "مونت كارلو".

وذكر المقال أنّ الكنز هو عبارة عن "مجموعة من 209 قطعات من القرن الثالث إلى الخامس بعد الميلاد"، مصدرها "بشكل رئيسي منطقة شمال البحر الأبيض المتوسط وشرقه" وتحديداً أنطاكيا، والقسطنطينية، وسالونيك، وروما، وآرل، وليون وكذلك من لندن.

واعتبر الباحثون أنّ هذا "الاكتشاف استثنائي"، ورجّحوا أن هذه القطع ربما وُضعت هناك في "سياق عدم الاستقرار السياسي" المرتبط خصوصاً بغزو السويبيين، وهم شعب جرماني، الذين اجتاحوا الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الخامس.