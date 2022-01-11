فندق للإبل في السعودية

المصدر: أ ف ب

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حظيت الإبل، التي يملكها السعودي عمير القحطاني، بعناية فائقة خلال مشاركتها في مهرجان الإبل السنوي بالمملكة العربية السعودية، بعد إقامتها هذا العام في أول فندق مخصص لرعاية الجمال وخدمتها في المملكة.

ففي مقابل أكثر من مئة دولار لليلة الواحدة، تمتعت الإبل بخدمات متنوعة من التنظيف والحلاقة والتدفئة والحليب الساخن في فندق "تطمن" الواقع في بلدة صياهد رماح على بعد حوالى 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة الرياض.

وقرر القحطاني إيداع 80 من حيوانات الإبل الخاصة به في هذا الفندق الأول من نوعه، لمدة 16 يوما. وقال إنه كلفه مبلغا راوح بين 600 ألف و800 الف ريال سعودي (160 ألف -213 ألف دولار)

في السعودية تنظم منذ الشهر الماضي الدورة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي تبلغ جوائزه الإجمالية 250 مليون ريال (66,6 مليون دولار).

وأكد القحطاني، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 51 عاما لوكالة فرانس برس أن التجربة "كانت مريحة جدا، فالإبل تظل تحت رعايتهم وتخضع للفحص الطبي بانتظام".

واعتاد القحطاني منذ سنوات على المشاركة في هذه المسابقة، موضحا أنه مجرد هاو لتربية الجمال.

وفي السابق، كان القحطاني ومعاونوه يقومون بنصب الخيام قرب موقع المهرجان ورعاية الإبل وإطعامها بنفسه كغيره من المشاركين.

واختار مشاركون هذا العام القيام بذلك، بينما لجأ آخرون إلى الفندق الذي أقيم في الهواء الطلق قرب مضمار المسابقة.

ويضم هذا الفندق الأول من نوعه 120 غرفة منها مفردة وأخرى أكبر مزدوجة. وفي كل غرفة اثنان من الأواني البلاستيكية، واحدة للمياه وأخرى للعلف.

ويوظف الفندق 50 عاملا لرعاية الإبل، وقامت إدارة الفندق بوضع شروط صحية صارمة للدخول إليه خوفا من انتقال أي عدوى للحيوانات.

"تخفيف العبء"

وأفاد مدير المكتب الإعلامي في نادي الإبل، الذي ينظم المسابقة، محمد الحربي وكالة فرانس برس أنّ النادي "أوجد فكرة الفندق لحماية الإبل وحفظها وأيضا لتخفيف العبء على المالك".

وأوضح أن الفندق حقّق إيرادات تجاوزت 6 ملايين ريال (1,6 مليون دولار) مع تهافت ملاك الإبل عليه.

وتُعرف الجِمال باسم "سفن الصحراء" وكانت تستخدم في الماضي للتنقل عبر رمال شبه الجزيرة العربية حتى أصبحت رمزا تقليديا لمنطقة الخليج العربي.

ويعد المهرجان "الأكبر في العالم". وينظم وسط الصحراء في مبان وخيم فارهة تستضيف ضيوف المهرجان.

وتراصت أكشاك فخمة لكبرى شركات السيارات، مثل "بي ام دبليو" و"رولز رويس"، بالإضافة لأبرز الشركات المنتجة للعطور الخليجية، لاستقطاب المشاركين.

وتعد تربية الجمال صناعة تقدر بملايين الدولارات في الخليج وتنظم دولها فاعليات مماثلة على مدار العام.

ويضم المهرجات مسابقة "المزاين"، التي تقيس مدى جمال الإبل.

وتنتشر في المنطقة مراكز لتجميل الإبل بغرض المشاركة والفوز في هذه المسابقات التي تمنح الفائزين مكانة اجتماعية مرموقة.

ويوفر الفندق خدمات متنوعة من بينها بحسب الحربي فحص "العبث مبكرا" حيث بإمكان المالكين فحص الإبل لضمان عدم خضوعها لأي عمليات، ما يعني طمأنة المالكين من عدم استبعاد الجمال من المسابقات القيمة.

وأكد القحطاني أن هذه ميزة كبيرة للفندق الذي يحمي الملاك من التعرض لغرامات تصل إلى 100 ألف ريال (26,6 ألف دولار) إذا ثبت أي عبث بإبلهم.

وأكّد الحربي أنّ "التنافس على الفوز والجماهيرية الكبيرة وإبراز اسماء ملاك (الإبل) تعزز من الهوس بالإبل في السعودية".