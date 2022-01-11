نفوق الجرذ ماغاوا بعد إنقاذه آلاف البشر

المصدر: وكالات

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نفق الجرذ ماغاوا، الحائز على جوائز بارزة، بعدما أنقذ أرواح كثيرين على مدى سنوات، من خلال اكتشافه الألغام الأرضية عن طريق حاسة الشم.

وساعد الجرذ الإفريقي المتحدر أصلا من تنزانيا، في إزالة الألغام من أراض ممتدة على 225 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 42 ملعب كرة قدم، خلال مسيرة استمرت 5 سنوات.

لكن الجرذ الكبير، أحيل للتقاعد في يونيو الماضي، بعدما ساهم في كشف أكثر من 100 لغم أرضي وذخيرة غير متفجرة.

وكان ينبّه الجرذ عمال إزالة الألغام إلى وجود مادة "تي إن تي" المتفجرة، من خلال الخربشة على التربة.

وكان باستطاعة "ماغاوا" أن يمسح منطقة بحجم ملعب كرة مضرب في 30 دقيقة فقط، وهو أمر قد يستغرق 4 أيام في حال استخدام جهاز الكشف عن المعادن التقليدي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وفي سبتمبر 2020، فاز "ماغاوا" بالميدالية الذهبية المقدمة من الجمعية البريطانية لحماية الحيوانات، التي تكافئ سنويا حيوانات على أعمالها البطولية.

وبهذا أصبح "ماغاو" أول جرذ يحصل على ميدالية جمعية الرفق بالحيوان البريطانية "بي دي إي إس"، خلال 77 عاماً من الجوائز.