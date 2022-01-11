مصر.. امرأة تبتز الرجال والنساء على فيسبوك

المصدر: وكالات

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تحقق النيابة المصرية مع فتاة بمحافظة الدقهلية، لاتهامها بابتزاز عشرات الرجال والنساء عبر "فيسبوك"، وإرسال صور ورسائل خادشة للحياء من أجل الحصول على أموال منهم مقابل وقف نشر تلك الصور.

وبحسب صحيفة "الشروق" المصرية تلقت السلطات الأمنية في المنصورة العديد من البلاغات بحق امرأة تدعى "علياء"، 36 عاماً، وتقيم بمدينة المنصورة، تفيد بقيامها بابتزازهم وتهديدهم عن طريق صور وفيديوهات مركبة وتهديدهن بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسالها إلى كل أقارب الضحايا باستخدام الوسائل التكنولوجية.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت من تحديد هوية المتهمة ومكان الرسائل الصادر منها التهديدات، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من تنفيذ قرار النيابة العامة وضبط المتهمة.

وتبين أن المتهمة تقوم باختيار ضحاياها من أصحاب المناصب الرفيعة لتتمكن من ابتزازهم والحصول منهم على مبالغ مالية كبيرة، فيما تولت نيابة ثان المنصورة التحقيق في الواقعة.