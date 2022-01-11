أمريكية تنقذ النحل في تكساس بيدين عاريتين

المصدر: دبي-فاتن صبح

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منذ أن اختارت ترك العمل المكتبي في 2019 وإيركا طومسون متفرغة لمهمة زيادة أعداد النحل والقفران في ولاية تكساس الأمريكية.

وتعمل مؤسسة "تكساس بيووركس" بيديها العاريتين على إنقاذ النحل من المباني القديمة محافظةً على قفرانها القديم وتنقلها في شاحنتها إلى أرضها للعناية بها. وتشرح علر الكاميرا لمتابعيها على قناة "يوتيوب" أو على "تيك توك" مدى لطف وتنظيم مجتمعات النحل.

أما السؤال الرقم واحد الذي يطرح عليها فهو كيف لا تتعرض للسع. وتجيب إريكا على ذلك بالتأكيد على أهمية قراء "مزاج" النحل، بحسب شبكة "غود نيوز" الكندية.

تكتب الشابة مضيفةً عبر موقعها الإلكتروني: " بعد أن نزيل النحل نعمل على نقله إلى إحدى المحميات التي يزيد عددها على 25 في منطقة أوستن حيث يتابع النحل عمله المهم في مكان آمن له وللناس".

في حين أن تكلفة إزالة خلية النحل من الممتلكات قد تصل إلى 100 دولار إلا أن طومسون تشجع على التخلص منها بلا مقابل. واحتراماً منها لعمل النحل الشاق فإن شركتها لا تبيع أياً من العسل المنتج بل إن صاحبته تعتاش من إعطاء دروس خاصة حول كيفية التخلص من خلايا النحل وتربيتها.