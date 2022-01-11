السعودية: عودة 3 ملايين طالب بالابتدائي للدراسة حضورياً بعد غياب عامين

المصدر: البيان

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بعد غياب عامين يعود نحو 3 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية لمقاعد الدراسة حضورياً بمدارسهم، حيث سيتفاوت حضور الطلاب بين يوم و5 أيام أسبوعياً، بعد أن عملت الوزارة على تصنيف المدارس على إلى مستويات لتنظيم عودتهم الحضورية للمدارس بما يتناسب مع الإجراءات.

ونبه تربويون إلى ضرورية تنسيق عودة الطلاب لمدارسهم وحضور دروسهم بشكل يومي سواء في الفصول الدراسية أو عبر المنصة وفق صحيفة عكاظ.

وتعتمد الوزارة بالمملكة في تصنيفها للمدارس على مساحة المدرسة وفصولها، وعدد طلاب كل مدرسة، حيث سيعود طلاب المدارس ذات التصنيف الحضوري المنخفض للحضور لمدارسهم بشكل يومي، بما يسمح بتحقيق التباعد بمسافة لا تقل عن مسافة 1 متر، والمستوى المتوسط الذي يتم فيه تقسيم الطلاب لمجموعتين A وB، وهي المدارس التي تسمح فصولها بتطبيق التباعد عند تقسيمهم لمجموعتين، حيث سيكون حضور كل مجموعة بما يعادل 5 أيام كل أسبوعين، وهما التصنيفان اللذان ذكر متحدث التعليم بأن 97 % من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال تقع ضمنهم، في حين سيتم توزيع رياض الأطفال لمجموعتين يحضران نصف دوام يوميا، حيث سيتم تقسيم اليوم الدراسي بحيث تحضر المجموعتان يوميا، وتشكل كل مجموعة نصف عدد الطلاب في كل فصل لتحضر المجموعة الأولى في النصف الأول من اليوم الدراسي، والمجموعة الثانية في النصف الثاني، مع تقليص الوقت الزمني لفترات البرنامج اليومي، ويكون دوام جميع الأطفال يوميا لمدة نصف يوم دراسي، في حين سيتم تطبيق نظام الثلاث مجموعات على المدارس التي تصنف ضمن المستوى العالي والتي تسمح فصولها بتطبيق التباعد عند تقسيم الطلاب إلى 3 مجموعات، حيث يتوقع أن يكون حضور الطلاب ضمن هذا المستوى حوالي 5 أيام من كل شهر.



وبلغ عدد طلاب المدارس بالمملكة 6.187.776 ملايين بينهم 2.970.289 مليون طالب، و3.217.487 ملايين طالبة، ويتجاوز عدد طلاب المدارس الابتدائية ورياض الأطفال نصف طلاب التعليم العام بالمملكة، حيث تبلغ نسبة طلاب المرحلة الابتدائية 49.7 %، ورياض الأطفال 6.3 % في حين تبلغ نسبة طلاب المرحلة المتوسطة 22.5 %، وطلاب المرحلة الثانوية 21.1 %، ويتوزع 721.843 من طلاب التعليم العام على المدارس الاهلية، و5.119.953 ملايين طالب بالمدارس الحكومية، و345.998 بالتعليم الأجنبي، في حين يبلغ عدد المدارس 30.625 مدرسة بينها 26.248 مدرسة حكومية و4377 مدرسة أهلية، وتبلغ مدارس رياض الأطفال 2013 حكومي و125 للأهلي، و12.661 للابتدائي الحكومي، و1392 للأهلي، أما بالمرحلة الثانوية فبلغت المدارس الحكومية 3994 والأهلية 730.