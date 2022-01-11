لهذا السبب ممنوع وضع سجادة المرحاض في الغسالة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمد كثير من ربات البيوت إلى تنظيف سجادة المرحاض عن طريق وضعها في الغسالة الأوتوماتيكية المخصصة لتنظيف الملابس، وهو أمر غير مناسب بحسب خبير الأجهزة الفنية، سكوت غاي الذي حذر من خطورة ذلك.

وبحسب خبير الأجهزة الفنية، سكوت غاي، فإنه وخلال 30 عاما من خبرته شاهد العديد من الغسالات التي تعطلت، لأن أصحابها وضعوا سجادة المرحاض في هذه الآلات، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن "familyhandyman".

وأوضح الخبير أنه وجد في بعض الحالات واجهة الغسالة مكسورة، بشكل لا يمكن إصلاحه، وذلك عندما وضع شخص سجادتي مرحاض في الوقت نفسه داخل الغسالة.

وذكر أن الغسالات الأوتوماتيكية تحتوي على مساحة كبيرة، تمكنها من استيعاب البطانيات الثقيلة، مما يقود البعض إلى الاعتقاد بأنها قادرة على غسل الأشياء الكبيرة والثقيلة.

وتكمن المشكلة في أن السجادة تمتص كميات كبيرة من الماء، تنتهي داخلها، مما يجعلها بوزن أكبر من الحجم الذي تتحمله الغسالة.

وتتمتع الغسالات الحديثة بمعدل أسرع من تلك التقليدية، إذ يمكنها أن تصل إلى 1200 دورة في الدقيقة الواحدة، وتسبب هذه المعدلات الكبيرة، طاقة كبيرة وإذا كانت هناك أشياء ضخمة داخل الغسالة فهذا قد يلحق الضرر بها ويمزقها.

وقال الخبير إن تنظيف الشخص سجادة الحمام بهذه الطريقة يؤدي إلى المخاطرة بالغسالة، خاصة أنها تحتوي على دعامة مطاطية تتفكك أثناء دورة الغسيل.