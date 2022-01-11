انهيار جزء من سور الصين العظيم بسبب الزلزال الأخير

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انهار جزء صغير من سور الصين العظيم، بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي يوم السبت الماضي، بحسب صحيفة "غلوبال تايمز" .

وحسب الصحيفة، فقد انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة.

ووفقا للصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال، الذي بلغت قوته 6.9 درجة، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.