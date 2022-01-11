أكبر لسان في العالم بحجم سيارة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحوز الحوت الأزرق على أكبر لسان في العالم، بالإضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة في عالم الطبيعة، كأكبر مخلوق عاش منذ الأزل، بالإضافة لامتلاكه أكبر قلب في العالم.

6 ملايين كائن بحري يوميا ضمن وجبة الحوت البالغ

بحسب موقع "coolantarctica" المتخصص في الحيتان، يستهلك الحوت الأزرق البالغ ما نسبته 3 إلى 4% من وزن جسمه على شكل وجبة الكريل يوميا، أي إنه بالنسبة للحوت الأزرق الذي يبلغ وزنه 150 طنا، فإن هذا يعني 6 أطنان من الغذاء يوميا تتكون من نحو 6 ملايين سمكة كريل.

"سجن عملاق" يسرب الماء ويبقي على الضحايا

للقيام بهذه المهمة المعقدة، يحتاج الحوت الأزرق لنظام جيد يدعم قدرته على صيد هذا العدد الكبير من الأسماك في يوم واحد، لذلك يمتلك فما على شكل مصيدة عملاقة بكل ما تعنية الكلمة من معنى.

كما يمتلك الحوت الأزرق الطيات الطولية أسفل الفم تصل إلى صرة البطن (يمتلك صرة لأنها من الثدييات) تسمح للحلق بالتمدد بشكل كبير لنحو 6 أضعاف الحجم العادي لاحتواء كميات كبيرة جدا من الأسماك مع المياه المالحة.

ويطرد الحوت المياه من خلال ألواح البالين، وهي مجموعة من الألواح التي تحيط بالفم تشبه إلى حد ما الألواح الشعرية المتراصفة والكبيرة، والتي قد يصل طولها إلى مترين، حيث تشكل ألواحا متراصفة بجانب بعضها البعض، تسمع بتصريف المياه إلى الخارج من دون العوالق والأسماك.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الحوت الأزرق أكبر لسان في العالم، والذي قد يصل وزنه من 3 إلى 6 أطنان تقريبا، وهو ما يعادل حملة شاحنة كبيرة، الأمر الذي يساعده في إحكام مصيدته العملاقة لتوفير طعام لجسم يبلغ وزنه ما بين 100 إلى 120 وقد يصل إلى 200 طن.