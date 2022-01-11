قطار سريع يصدم طائرة!.. فيديو

المصدر: البيان

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اصطدم قطار سريع بطائرة صغيرة متواجدة على خط سكة حديد في مدينة لوس أنجلوس، أول أمس ‏الأحد.

ونشرت إدارة شرطة لوس أنجلوس عبر حسابها على موقع "تويتر" لقطات مصورة للكاميرا عن الحادث، والتي تظهر الطيار المصاب وهو يتم جره من الطائرة قبل أن تصطدم بالقطار مباشرة.

وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متن الطائرة.

ويظهر في الفيديو ضباط الشرطة وهم يصرخون "ابتعدوا ابتعدوا" عند سحبهم للطيار أثناء اقتراب القطار السريع من الطائرة.

وقالت شرطة لوس أنجلوس مع الفيديو المنشور إن الضباط "أظهروا البطولة والتحرك السريع من خلال إنقاذ حياة طيار هبط اضطراريا... قبل أن يصطدم قطار قادم بالطائرة".

وتحطمت الطائرة على مسارات خط ميترو لينك أنتيلوب فالي، وهو خط سكة حديد للركاب.

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس في بيان لها، إن الطيار نقله مسعفون إلى مركز صدمات إقليمي، وأن حالته غير معروفة.

ولم تذكر السلطات اسم الطيار، وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن إصابة أشخاص آخرين.

وحصد فيديو الحادث أكثر من مليون مشاهدة على موقع "تويتر".