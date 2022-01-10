مصر.. رياح شديدة وصقيع وتحذير من نوة الفيضة الكبرى ودرجة الحرارة دون الصفر

المصدر: البيان

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حذرت الأرصاد المصرية من نوة الفيضة الكبرى ، مشيرة إلى وصول درجة الحرارة دون الصفر في بعض الأماكن.

و أعلنت الأرصاد توقعاتها عن حالة الطقس الآن خلال النهار، فيسود طقس بارد نهارًا بأغلب الأنحار بينما يسود طقس شديد البرودة علي جميع أنحاء الجمهورية، وتصل البرودة إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد وسط سيناء، وتصل لصفر درجة في مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

وشهدت أحياء الإسكندرية في مصر وأجزاء من الساحل الشمالي، اليوم الإثنين، طقسا غير مستقر، يصاحبه رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصل حد الصقيع.

وساد طقس بارد نهارا، إذ بلغت درجة الحرارة على المحافظة، اليوم، 16 درجة للعظمي و11 للصغرى، وذلك قبل ساعات من بدء نوة "الفيضة الكبرى".

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، إغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح، وفقا لصحيفة الأهرام.

قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا علي عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء لضمان سلامة الملاحة البحرية.

أشار المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن نشاط الرياح الجنوبية الجافة على شمال الجمهورية، وحددت العديد من المناطق التي تنشط الرياح عليها اليوم الإثنين.

وأعلنت الأرصاد توقعاتها عن حالة الطقس الآن خلال النهار، فيسود طقس بارد نهارًا بأغلب الأنحار بينما يسود طقس شديد البرودة علي جميع أنحاء الجمهورية، وتثل البرودة إلى حد الصقيع على محافظات شمال الصعيد وسط سيناء، وتصل لصفر درجة في مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.