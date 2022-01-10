محمد الأمين يبكي خلال أقواله: راعيت الله في بنات دار الايتام ودخلتهم بيتي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنكر المتهم رجل الأعمال المصري محمد الأمين، أمام قاضي المعارضات، اتهامه بهتك عرض فتيات دار الأيتام المملوكة له ببني سويف.

وقال الأمين للقاضي خلال جلسة تجديد حبسه: "أنا براعي ربنا سبحانه وتعالي في بنات الملجأ.. الملجأ شغال بقاله سنتين، وعمري في حياتي ما أخطأت وعمري ما عملت شيء غلط، بعاملهم زي ولادي الكبار والصغار تمام".

وتابع الأمين وفقا لصحيفة الشروق : "دخلتهم بيتي وقعدتهم مع مراتي وولادي وخليتهم عايشين أحسن عيشه زي بناتي تمام، ويعلم الله أنني راعيت ربنا في كل صغيرة وكبيرة فيهم ولم أخطأ نهائيا".

واستطرد الأمين باكيا: "أملت أن أختم حياتي بهذا الملجأ وأقابل ربنا بيه".

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى البشر بالتعامل فى أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجنى عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببنى سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدى عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.