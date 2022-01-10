لحظات مرعبة.. متزلجون علقوا في تليفريك فوق نافورة مياه..(فيديو)

المصدر: البيان

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انفجر أنبوب للمياه في منتجع للتزلج في بيتش ماونتن بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة، لتستهدف المياه متزلجين كانا يركبان "التليفريك" الذي عبر في فوق مكان انفجار الأنبوب، يوم أول من أمس، حسب موقع "إلينويز نيوز لايف".

وتسمر الجمهور في المكان بلا حول ولا قوة، نتيجة قوة المياه المندفعة عمودياً في منتجع بيتش ماونتن، مكتفين بالمشاهدة، إلى أن استطاعا القفز من التلفريك من ارتفاع 25 قدماً.

وقالت إيما لوبينتو، إحدى المتزلجتين اللتين علقتا في التلفريك فوق نافورة المياه المتفجرة من الأنبوب، لشبكة محلية، إنها لا تزال تشعر بالألم. وأشارت إلى كدمات تغطي جسمها كله.

وأضافت باكية: "لا أريد تحميل المسؤولية لأحد، لكنني أريدهم أن يعرفوا أن الوضع كان أخطر مما يظنون".

من جانبها أصدرت إدارة المنتجع بياناً، جاء فيه أنه "بمجرد أن بدأت المشكلة، اتخذت إجراءات لوقف المياه ومساعدة بقية المتزلجين على النزول من التلفريك".. بعد ذلك، أعيد فتح المنتجع.