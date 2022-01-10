«جيمس ويب» ينجح في نشر كل أجزائه

المصدر: واشنطن ـ أ ف ب

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تمكن التلسكوب الفضائي جيمس ويب، أول من أمس، من إتمام مرحلة محفوفة بالمخاطر، تتمثل في نشر كل أجزائه، إذ نجح «بنسبة مئة في المئة»، في نصب مرآته الرئيسة، على ما وصفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، هذا الإنجاز الذي يقرّب المرصد من البدء باستكشافاته الكونية، بعد نحو خمسة أشهر ونصف شهر من الآن.

وقال رئيس مهمات الاستكشاف العلمي في ناسا، توماس زوربوكن، من مركز التحكم «أنا متأثر جداً (...)، بات لدينا تلسكوب منشور في المدار!».

ويبلغ قطر المرآة الرئيسة حوالى 6,5 أمتار، وهي تالياً لم تكن لتتسع كما هي، في صاروخ منذ لحظة انطلاقه قبل أسبوعين، ما أوجب طي جانبيها نحو الخلف.

وفُتِح أول هذين الجناحين الجمعة، والثاني صباح السبت، كما كان مقرراً. ثم أمضت فرق الوكالة ساعات عدة في تثبيتها في مكانها، من أجل تأمينها بصورة دائمة.

وجرى التحكم بالعملية من مركز «سبايس تلسكوب ساينس إنستيتيوت» في بالتيمور، على ساحل الولايات المتحدة الشرقي. وأظهرت صور البث الحيّ، عشرات المهندسين في المركز يحتفلون، تعبيراً عن فرحهم، لدى تأكيد إنجاز هذه المرحلة، وهي الأخيرة.

وقال نائب مدير مشروع جيمس ويب، جون دورنينغ، في مؤتمر صحافي السبت «يمكننا أن نؤكد أن عمليات النشر التي أجريت للتو، كانت ناجحة بنسبة مئة في المئة».