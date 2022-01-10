جدارية كارافاغيو تضاعف سعر فيلا

المصدر: دبي - البيان

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تتعرض الحكومة الإيطالية لضغوط لمنع بيع فيلا رومانية من القرن السادس عشر، تحتوي على سقيفة نقشها الرسّام الشهير من عصر النهضة ميكيل انجيلو بوناروتي، أو كما هو مشهور بكارافاغيو، وفق ما نقل موقع «العربية.نت».

ومن المقرر أن تُطرح فيلل «كازينو ديل أورورا» في مزاد يوم 18 يناير الجاري، وتقدر قيمتها بنحو 471 مليون يورو (533 مليون دولار). ويرجع السبب في ارتفاع السعر، إلى اللوحة الجدارية المرسومة على سقف المنزل، والتي تقدر قيمتها وحدها بـ300 مليون يورو على الأقل.

يأتي ذلك، فيما ناشد سياسيون وأكاديميون ومواطنون في إيطاليا رئيس الوزراء ماريو دراغي إلغاء المزاد. كما تم عمل عريضة عبر الإنترنت لحض الحكومة على حماية هذا الإرث الثقافي، وتم توقيعها من أكثر من 32000 شخص في غضون أيام.

يذكر أنه تم بناء العقار في عام 1570، في البداية منزلاً للصيد، وكان مملوكاً لعائلة لودوفيتشي منذ أوائل القرن السابع عشر.

وبالإضافة إلى تكلفة المنزل الباهظة فإن أي مشترٍ سينفق ما يصل إلى 11 مليون يورو أخرى من أجل الترميم.

ويقدّر خبراء العقارات أن تنافس الفيلا الإيطالية، أغلى صفقة على منزل في العالم والمُباع في 2015 في هونغ كونع «هو تونغ» بقيمة 654 مليون دولار.