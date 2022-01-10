«متحف تورانس» يخرج من بين الجدران

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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بدأت فكرة معرض «ألترا» الصيف الماضي، حين أدرك طاقم متحف تورانس للفنون في كاليفورنيا، أن جولة فنية يقوم بها الجمهور في الهواء الطلق ستكون مفيدة للجميع. وقد تطورت فكرة المعرض منذ ذلك الحين، وانبثق عنها مشروع مؤثر وطموح، بحسب تأكيد موقع «إيزي ريدر نيوز»، الذي لفت إلى أن نجاح المعرض كان بفضل تنظيم فعالياته ليس داخل المبنى وحوله فقط، بل في مواقع عدة عبر المدينة، مثل الحدائق ومراكز التسوق والأماكن العامة الأخرى كمساحات عرض جديدة.

«لم نخرج أبداً خارج جدران المتحف وكنا مهتمين حقاً بإعادة التفكير في دور المتحف في المستقبل. وأحد الأشياء التي توصلنا إليها هو احتمال ألا يكون المتحف مجرد موقع»، قال ماكس بريسنيل، أمين المتحف، «الفن الجيد موجود لتعزيز التفكير ولإدراك طرق مختلفة للتفكير»، مضيفاً إن فكرة إقامة معرض خارجي واسع النطاق كانت موجودة منذ سنوات، لكن الوباء هو الذي ساعد على دفع المشروع إلى الأمام.

والآن بعد أن اتخذ المتحف خطوته الأولى في الهواء الطلق، يؤكد بريسنيل إنهم يأملون في تحويل المعرض إلى حدث متكرر في المدينة. وقال: «لقد كانت هذه فرصة عظيمة لتوسيع أفكارنا حول حدود ما يمكن أن يفعله المتحف».