أول تعليق من ابنة رجل الأعمال المصري محمد الأمين

المصدر: البيان

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علقت منى الأمين، ابنة رجل الأعمال المصري محمد الأمين، على اتهام والدها بالاتجار بالبشر مقدمة كل الدعم لوالدها، في هذا القضية التي أكدت أنه بريء منه، داعية الله أن يجعل الأعمال الخيرية التي كان يقدمها محمد الأمين في ميزان حسناته، وأن يمر من هذه الأزمة بسلام.

وكتبت ابنة محمد الأمين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: أعظم راجل في الدنيا بابا، ربنا يحفظك لينا ولأحفادك ولكل الناس اللي بتحبك، ويجعل الخير اللي بتعمله في ميزان حسناتك.

ونفى رجل الأعمال محمد الأمين التهم الموجهة إليه أمام النيابة العامة، قائلا: «أنا بريء.. اسألوا دعاء حافظ مشرفة الدار».

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الأحد، تجديد حبس محمد الأمين، رجل الأعمال، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بالاتجار في البشر وهتك عرض بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما في بني سويف.

وكانت النيابة أمرت بحبس الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، السبت، أن المتهم استغل ضعف الفتيات بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يرتكب التهم الموجهة إليه بمحاولة هتك عرض أطفال أيتام من نزلاء الدار المملوكة له، حيث طالب جهات التحقيق بسؤال مشرفة الدار، وتدعى دعاء حافظ، مستطردًا: «اسألوا دعاء».

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.