كيت ميلتون في صورة غير ملونة بمناسبة يوم ميلادها الأربعين

المصدر: إعداد: نهى حوا

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صدر عن القصر الملكي صورة حديثة لكيت ميدلتون، دوقة كامبريدح، بمناسبة يوم ميلادها الأربعين.

وكشف منشور حساب دوق ودوقة كامبريدج على "تويتر"، عن أن الصورة غير الملونة لكيت هي واحدة من ثلاث صور سيتم عرضها ضمن مجموعة معرض الصور الوطني، لندن.

وتظهر دوقة كامبريدج في الصورة في وضعية جلوس، وقد ارتدت فستاناً من دون أكتاف مع ربطة على كل كتف، فيما بدا شعرها المجعد يتطاير في الهواء كاشفاً عن وجهها.

وأضيفت الكلمات التوضيحية التالية في أسفل الصورة: "يسعدني مشاركة صورة جديدة للدوقة قبل عيد ميلادها الأربعين، وهذه ستكون بين ثلاث صور جديدة ستدخل المجموعة الدائمة في معرض الصور الوطني، التي تعد الدوقة راعية له".

وكانت كيت المولودة في التاسع من يناير 1982 في ريدينغ بإنجلترا لوالدين يعملان في مجال الطيران، قد تزوجت من الأمير وليام في عام 2011 بعد علاقة طويلة.

وقد كتبت عنها المؤلفة كايتي نيكول، في كتابها "كايتي: ملكة المستقبل": "هذه هي المرأة التي تزوجت من العائلة المالكة ولم تتعثر أو تسبب أي إحراج".