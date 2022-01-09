تغليف شفاف قابل للأكل بديلاً للبلاستيك

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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تسعى شركة ناشئة لإيجاد حلول مناهضة لاستخدام البلاستيك في عمليات التغليف وذلك عبر إيجاد مادة قابلة للتحلل قوامها الأعشاب البحرية.

منتج "نوت-بلا" (بمعنى ليس أو بدون بلاستيك) وهي إشارة لحقيقة أن المنتج قد يبدو بلاستيكياً لكنه مصنوع بالفعل من الأعشاب البحرية والنباتات الصالحة للأكل والقابلة للتحلل الحيوي، من المزعم أن يحل محل البلاستيك في صناعة تغليف المنتجات.

علماً بأن منتج التغليف الثوري الجديد شفاف ولا يمكن رؤيته إلا عند استخدامه و"ملئه"، تماماً مثل العبوات الشفافة.

وفي هذا الصدد، أوضح مارك وود، المدير الإبداعي الأول لشركة "سزبريونيون" إن Notpla هي شركة ناشئة تعتمد على الأعشاب البحرية وتسعى للاستدامة في مجال التعبئة والتغليف في مهمة تهدف لطمس صناعة التعبئة والتغليف كما نعرفها اليوم وإيجاد بديل أكثر صداقة بالبيئة.

سنوياً، يتم التخلص من حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات لذلك يجب تغيير سلوك العالم عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، ووفقاً لمصممي "نوت-بلا" فإنه يمكن تحويل المادة لسماد في غضون 4 إلى 6 أسابيع.

الشركة الناشئة هي أيضاً وراء ابتكار "أوهو"، وهي أكياس مصممة ليتم استهلاكها من قبل العدائين الرياضيين، ففي عام 2019 تم اختبار "أوهو" في ماراثون لندن قدمت للمتسابقين في صورة أكياس لمشروب رياضي للمساعدة في الترطيب خلال الجري، كما وابتكر مصممو "نوت-بلا" إصدارات أصغر حجماً من أوهو- تهدف لحفظ السوائل مثل معجون الأسنان والقهوة وكريم الوقاية من الشمس.