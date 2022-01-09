مصر.. مفاجآت في أقوال محمد الأمين أمام النيابة

المصدر: البيان

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نفى رجل الأعمال المصري محمد الأمين، التهم الموجهة إليه أمام النيابة العام، قائلا: «أن برئ واسالوا دعاء حافظ مشرفة الدار»، حيث كشفت مصادر تابعت التحقيقات مع رجل الأعمال، أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لاتهامه بهتك عرض طفلتين من نزلاء دار أيتام مملوكة له ببني سويف.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أمرت على أثرها بضبطه.

وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يرتكب التهم الموجهة إليه بمحاولة هتك عرض أطفال أيتام من نزلاء الدار المملوكه له، حيث طالب جهات التحقيق بسؤال مشرفة الدار وتدعى دعاء حافظ، مستطرداً: «اسألوا دعاء».

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت جهات التحقيق باستدعاء مدير الدار المذكررة لسماع أقوالها، كما أمرت جهات التحقيق بالتجديد للمتهم في الموعد المحدد، وطلبت جهات التحقيق استدعاء الطفلتين، وهما «هيام وريهام. ص،» للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما دار الأيتام المملوكة له.

ويعتبر رجل الأعمال محمد الأمين، واحدًا من الذين بدأوا حياتهم بالعمل من خارج مصر ، حيث ظل في دولة الكويت لمدة 16 عامًا، ثم عاد بمدخرات تمكنه من الإقامة بعدد من المشروعات، حيث كانت بدايته في شركة مقاولات تصنع قواعد الحمامات، وغيرها من المرافق.

كما أنشأ شركة استصلاح زراعي، ثم اشترى مساحة أرض وفيلا رقم 1 بالمنطقة 23 في مارينا، وأنشأ شركة «ع. ج»، مع رجل الأعمال «م. ع».

وبعد أحداث يناير دخل رجل الأعمال مجال الإعلام، وأنشأ باقة قنوات شهيرة، ثم اشترى 85% من قناة «أ» دراما وتركهما فيما بعد، ثم اشترى مجموعة قنوات «م- سبورت»، الخاصة بكرة القدم، وأغلقهم بسبب إيقاف الدوري.

وبحسب بوابة أخبار اليوم تم منع رجل الأعمال محمد الأمين من مغادرة البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي بما يقدر بـ 427 مليون جنيه قيمة بيع أسهم في إحدي الشركات التي شغل منصب عضو مجلس إدارتها.

وعقب انتهاء سماع أقواله، أمرت النيابة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات وباستدعائها المشرفة لسماع أقوالها.

كما طلبت استدعاء الطفلتين، للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما في دار الأيتام المملوكة له.

وكانت قوة أمنية قد توجهت عصر الجمعة، للقبض على رجل الأعمال من داخل فيلته في منطقة التجمع الخامس، حيث تم اقتياده إلى قسم التجمع الخامس وعرضه على جهات التحقيق.

وطلبت السلطات، تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير الشرعية لكشف ملابسات القضية.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، غلق دار "الأيدي الأمينة" للفتيات بلا مأوى في محافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.

وعلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية على إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابعة له، مؤكدة:"عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية ".

وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية تلفزيونية إن الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة، ووصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".

وتابعت، "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة، مضيفة: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر".