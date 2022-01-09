وزيرة مصرية تكشف تفاصيل جديدة حول القبض على محمد الأمين

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي المصرية تفاصيل جديدة حول إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام تابعة له، مؤكدة:" أن عدد الفتيات المتواجدات في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معنية بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية ".

وقالت نيفين القباج في مداخلة هاتفية تلفزيونية إن الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير الجودة، ووصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".

وتابعت، "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة، مضيفة: محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر".

وأمرت النيابة العامة في مصر بحبس المتهم محمد الأمين، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد، حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تفصيلات البلاغ المقدم، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن رصد الصفحة ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

كما سألت النيابة العامة إخصائية بوزارة التضامن الاجتماعي حيث أفادت أن تقاريرهن بشأن المجني عليهن أكدت معاناتهن من عدم الثقة في الآخرين، وصدمة فزع وقلق تجاه الأمور الجنسية، كما سألت النيابة العامة الأطباء النفسيين المختصين بإعداد تقارير بحالة المجني عليهن، فأكدوا معاناتهن من اضطراب سلوكي ونفسي، وأنهن قد أفدن تعرضهن للتحرش في الدار.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وباستجوابه ومواجهته بما لدى النيابة العامة من أدلة قِبَله أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات، وتستمع النيابة العامة اليوم لعدد من الفتيات المجني عليهن، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصادر تابعت التحقيقات مع الأمين، أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لاتهامه بهتك عرض طفلتين من نزلاء دار أيتام مملوكة له في بني سويف.

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق استمعت لأقوال المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، والتي أمرت على أثرها بضبطه.

وكشفت المصادر أن الأمين نفى التهم الموجهة إليه وطالب جهات التحقيق باستدعاء مشرفة الدار وسماع شهادتها.

وعقب انتهاء سماع أقواله، أمرت النيابة بتجديد حبسه على ذمة التحقيقات وباستدعائها المشرفة لسماع أقوالها.

كما طلبت استدعاء الطفلتين، للاستماع لأقوالهما في التهم الموجهة لصاحب الدار بهتك عرضهما في دار الأيتام المملوكة له.