النيابة العامة المصرية تأمر بحبس رجل الأعمال محمـد الأمـين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمــرت النيابـة العامـة المصرية بحبـس رجل الأعمال الشهير محمـد الأمـين احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في البـشر.

وكان المتهم قد استغل ضعف فـتـيـات مـجـنـي عليهـن مـن نـزيـلات دار أيتـام مملوكة له ببـني سـويف، واعتدى عليهن وقام بتحريـض أخـرى على ارتكاب تلـك الجريمة.

وتلقَّت النيابة العامـة المصرية بـلاغاً مـن المجلـس القـومي للأمومة والطفولة في العـاشـر مـن ديسمبر المـاضي بشـأن مـا نُشر بإحـدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مـن هـتـك المتهـم عـرض فتيات مقيمـات بـدار أيتـام يمتلكهـا ببـني سـويف، الأمر الذي رصدتـه وحـدة الرصـد والتحليـل بـإدارة البيـان بمكتـب النـائـب الـعـام في ذات التوقيـت، فتولت النيابـة العامـة التحقيقات.

وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنها استمعت لأقـوال الفتيـات المجـني عليهـن الـلاتي شهدن عليه بما وُجه غليه من اتهامات.

كمـا اسـتمعت النيابة لشهادة مدير غرفة نجـدة الطفل بالمجلـس القـومي للطفولة والأمومـة عـن تفصيـلات البـلاغ المقدم، ومديـر صفحـة (أطفـال مفقـودة) بموقع التواصـل الاجتمـاعي فيسبوك، بشـأن رصـد الصفحـة ملابسات الواقعـة، واستماعه لشكوى بعـض الفتيات المجـني عليهـن هاتفياً.

وسـألت اختصاصية بـوزارة التضامـن الاجتماعي أفادت أن تقاريرهـن بشـأن المجني عليهـن أكدت معاناتهـن عـدم الثقـة في الآخريـن، وصدمـة فـزع وقـلـق.

كمـا سـألت الأطبـاء النفسيين المختصين بإعـداد تقاريـر بحالـة المجني عليهـن، فأكدوا معاناتهـن اضـطـراباً سـلوكياً ونفسياً ناتجاً عن الاعتداء عليهن.

وكانـت النيابة العامـة قـد طلبـت تحريات الشرطـة حـول الواقعـة، الـتـي أكـدت صـحـة ارتكاب المتهـم الجريمـة، وأشـارت إلى أسماء فتيـات أخريـات مـجـني عليهـن، فأمـرت بضبط المتهـم الذي ألقي القبـض عـليـه، وباستجوابه ومواجهتـه.