90 ألف عملة معدنية مُغطاة بزيت السيارات .. انتقام صاحب عمل من موظفه

المصدر: وكالات

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انتقم مالك محل لتصليح السيارات في ولاية جورجيا الأمريكية، من عامل سابق كان يعمل لديه بطريقة غريبة، حيث سلمه راتبه الأخير الذي يُقدر بـ915 دولارًا على شكل 90 ألف عملة معدنية مُغطاة بزيت السيارات، ما تسبب لنفسه في ورطة بعدما رفعت وزارة العمل دعوى قضائية ضده.

ورفعت وزارة العمل الأمريكية دعوى قضائية ضد مالك ورشة تصليح السيارات الذي يُدعى "مايلز ووكر" بدعوى انتهاك قوانين حظر الانتقام والعمل الإضافي، وتسعى في القضية الحصول على حوالي 36 ألف دولار كتعويض، بعد أن اكتشفت التحقيقات أن المالك انتقم من الموظف عقب استقالته.

وتأتي الشكوى بعد أشهر من إعلان الموظف الذي يُدعى "أندرياس فلاتن" عن ادعاءاته بأن "ووكر" قد أعطاه آخر راتب له على هيئة "بنسات" وزنها 220 كيلوغرامًا مغطاة بزيوت السيارات، إلى جانب ورقة مكتوب فيها عبارات مسيئة له.

وقال فلاتن للصحافة: "إذا قمت بحساباتي بشكل صحيح فيجب أن يكون عدد البنسات حوالي 91515، أي بمعدل غرامان ونصف لكل منهما بإجمالي قد يصل إلى 225 كيلوغرامًا، أي قرابة الربع طن".

ووصف طريقة الدفع بأنها "تصرف طفولي"، مضيفًا بأنه قضى أكثر من شهر كان روتينه الليلي هو غسل البنسات من الزيوت.

وحسبما ذكر قسم الأجور التابع لوزارة العمل الأمريكية، فإن لم ينشر صاحب العمل بيانات تشهيرية عن الموظف السابق على موقع الشركة فقط، بل انتهك أيضًا قانون معايير العمل العادلة وأحكام العمل الإضافية.

ومن جهته، وردًا على سؤال يتعلق بفعلته، أجاب صاحب العمل بأنه "لا يتذكر ما إذا كان قد ترك العملات عند منزل فلاتن"، قائلًا: "إن ما يهم حقًا أنه قد حصل على أجره أخيرًا الذي كان يطالب به دائمًا".