تفحم مُسن سقط في بركان «هاواي»

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

في واقعة مأساوية تقشعر لها الأبدان، لقي رجل مسن مصرعه بعد أن سقط في بركان نشط في هاواي.

وقالت السلطات المحلية، إن رجلاً توفي بعد سقوطه في بركان نشط في منطقة مغلقة داخل حديقة البراكين الوطنية في هاواي، حيث تم الإبلاغ من قبل أفراد الأسرة عن فقد الرجل البالغ من العمر 75 عامًا من هيلو من داخل الحديقة.

وأضافت دائرة المنتزهات الوطنية في بيان حراس National Park Service، ورجال الإطفاء في مقاطعة هاواي، أنهم قاموا بتحديد موقع جثة الرجل على بعد حوالي 100 قدم أي 30 مترًا تحت حافة الحفرة، غرب منطقة مشاهدة في قمة البركان.

وقام حراس الحديقة بانتشال الجثة بمساعدة طائرة هليكوبتر، ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بعد ولا يزال التحقيق جاريًا.

ويعد بركان «كيلويا» أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذي كان ينفجر بشكل مستمر على طول منطقة الشرق المتصدع منذ عام 1983.

وفي ديسمبر 2021، طُلب من السكان البقاء في منازلهم بعد اندلاع البركان في أعقاب سلسلة من الزلازل.

وقالت وكالة الدفاع المدني (COH) إنه تم الكشف عن توهج داخل فوهة البركان وبدأ ثوران بركان في قمة كالديرا في كيلويا.