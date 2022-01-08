في حدث نادر.. أسد بحر يعرقل حركة السيارات في طريق عام

المصدر: البيان

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من النادر رؤية أسد بحر خارج المياه إلا أن ذلك حدث بالفعل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث عرقل هذا الحيوان البحري الضخم الحركة المرورية على إحدى الطرق العامة .

واستجابت الشرطة وعمال إنقاذ الحيوانات، أمس الجمعة، لنداء يتعلق بتواجد أسد بحر على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وشاهد سائقون أسد بحر يحاول عبور الطريق التي تقع على بعد أميال من الساحل وفق سكاي نيوز.

وأظهر فيديو توقف عدة سيارات على الطريق، وتوجيه المارة لحركة السير، وذلك للسماح لأسد البحر بالعبور.

وتمكنت الشرطة من تأمين أسد البحر لحين وصول فريق من مؤسسة "سي ورلد" المعنية برعاية الحياة البحرية.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن المشرفة على فريق الإنقاذ بـ"سي ورلد" جيني سميث، قولها: "من النادر رؤية مثل هذا الحيوان بعيدا عن الماء".

وأضافت سميث: "تم نقل أسد البحر إلى المؤسسة لفحصه وإعادة تأهيله، لإطلاق سراحه في نهاية المطاف".

في حدث نادر.. أسد بحر يعرقل حركة السيارات في طريق عامhttps://t.co/4pZimgzQs6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/34XYAdwJKd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2022