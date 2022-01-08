أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية يعلق على تصوير معلمة المنصورة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصريين لديهم تدين فريد وأخلاق فريدة، وحرص على الحفاظ على الأعراض، موجهًا رسالة للشباب باستخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي، والحفاظ على القيم والأخلاق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التطبيقات التكنولوجية نعمة من الله أهدى إليها الإنسان، وشكرها يكون باستخدام أخلاقي رشيد، تنفع المجتمع، بلا ترصد وتجسس وابتزاز وفق صحيفة أخبار اليوم.

وعلق "عمران"، على تصوير معلمة المنصورة، وهي ترقص في رحلة، وإذاعة الفيديو، قائلا: "الدين حثنا على احترام الخصوصيات، ونذكر أن الرسول أعاب على شخص لما دخل بعض الأماكن يظن بها أنه يشرب الخمر، وبدون استئذان، وأنه ليه حقه، فاختراق الخصوصيات محرم".

وأردف: "التصوير والنشر، بصرف النظر عن الأخطاء، واستخدامه ونشره، ليس من حقه، ويحرم عليه أن يفعل ذلك، لا أن ينصب نفسه مقومًا على سلوك الناس".

وأكد عمران، مجددًا أن استخدام برنامج التزييف العميق، محرم شرعًا، وفاعله داخل في لعن الغشاش الذي يضر بأعراض الناس.