معلمة المنصورة تكشف الدوافع الخفية لمصور فيديو الرقص

المصدر: البيان

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كشفت معلمة المنصورة الدوافع الخفية لمصور فيديو الرقص حيث أكدت أن نيته تدمير حياتها وكان يتعمد التشهير بي.

وأعلنت "آية" التي باتت تعرف بـ معلمة المنصورة طلاقها من زوجها بعد أن ظهرت ترقص على أحد المراكب السياحية في رحلة الى القاهرة من المنصورة، مؤكدة أن حياتها تدمرت حيث تأثر أبناؤها نفسياً وأثر على دراستهم وهم في موسم امتحانا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ آية ترقص وهي مدرسة في إحدى مدارس مدينة المنصورة كانت على متن قارب سياحي في نزهة وأدى انتشار الفيديو إلى تدخل سريع من وزارة التربية والتعليم حيث تم إحالة 5 معلمين بينهم المعلمة للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.

واستند القرار إلى أن كل ما حدث كان خلال رحلة نظمتها نقابة المعلمين بالمنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية، خاصة أن النقابة كانت قد كرمت المعلمة "أية" وباتت تعرف بـ المعلمة المثالية.

وانتهت التحقيقات بإدانة 5 معلمين الموجودين في الفيديوهات المتداولة، وقالوا إنهم قاموا بتصرفات مشينة، تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم، بسبب تصرفاتهم التي بدرت منهم، خلال تلك الرحلة، وتم إلغاء عمل المعلمة كمتطوعة بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، فيما كانت مجموعة من المعلمين يقدمون شكوى بحق المعلمة المذكورة لما قامت به من حركات مبتذلة وفق تعبيرهم وقالوا إن ذلك يسيء لهيبة المعلم وقدسية العلم.

ونقلت مواقع الكترونية مصرية عن « حاتم إ.»، أحد المدرسين المُحالين للتحقيق في واقعة رقص معلمة المنصورة، إن زميلتهم «آية» وبيوتهم جميعا تعرضت للأذى بسبب تعليقات المواطنين على فيديو الرقص خلال الرحلة، مؤكدًا: «حتى لو أخطأنا، فكل يوم يتم الضرب فينا من جميع الجهات، والأمر تطور إلى خراب بيوت، ولا أعلم متى يتوقف الناس عن الحديث في هذا الموضوع» وفق صحيفة الوطن.

ومن خلال بث مباشر للمعلمة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أن تقوم بإغلاقه قالت المعلمة: "منه لله اللي صورني، خرب بيتي وجاب لي اكتئاب، وجاب لعيالي اكتئاب، كل ما حد من عيالي يشوف الفيديو يقولولي في إيه يا ماما، الفيديو اتسبب لي في مشاكل في بيتي، وبين أهلي، ومع أسرتي، ليه حد يصور حد ويعمل فيه كده.

وقالت إنه تم تطليقها من زوجها بسبب كل ماحدث في الفترة الأخيرة وقالت: "أنا اتدمرت فعليا بعد ما اتحولت حياتي لجحيم بسبب مقطع فيديو فى رحلة مع معلمين ونقابة معلمين أول المنصورة، وأسرهم بدون طلبة، أسرتي قاطعتني برضه بعد الفيديو ده، بسبب شخص مريض نفسي، كان معايا ولادي الثلاثة لأن الرحلة كانت عائلات، وكل شخص كان موجود كان معاه أسرته، حياتي اتحولت لجحيم بعد الفيديو، ومفيش حد هيرتاح إلا لما أموت نفسي، أنا جوزي طلقني خلاص وسيبت شغلي يارب تكونوا ارتحتوا خلاص عايزة أعرف ذنبي إيه في كل ده"

وقالت: أنا غلطانة إني وثقت في الناس اللي معايا، مكنتش أعرف إني بتصور، ولو كنت أعرف إن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت، الموضوع كان مع زملاء في حفلة نيلية، وكان ترفيه وبنفك عن الكبت، أنا بأخذ 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جدًا.. يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية".