عائلة بريطانية تستعيد كلبتها المسروقة بعد 8 سنوات من اختفائها.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سُرقت كاسي من حديقة أصحابها، وبعد 8 سنوات عادت إلى عائلتها بفضل شريحة إلكترونية ومحقق للحيوانات الأليفة الضائعة.

ويقول ستيوارت وايلي، صاحب كاسي: "تلقيت مكالمة هاتفية من سيدة في مركز بيطري في تشيتشيستر، عرّفت على نفسها ثم سألتني إن كنت أملك كلبا من فصيلة كوكر الإسبانية باللون البني، وقلت نعم منذ 8 سنوات".

ويضيف وايلي: "إنه لأمر رائع أن تعود كاسي بعد ثماني سنوات".

وكانت عائلة وايلى قد استعانت بخدمات المحقق المختص بالحيوانات الأليفة الضائعة كولين بوتشر.

ويقول المحقق بشأن الحيوانات كولين بوتشر: "كان على الممرضة البيطرية أن تعيد الكلبة إلى الشخص الذي جلبها للعيادة، وعندما تواصلت معنا السيدة من المركز البيطري، بدأنا بالبحث عن أماكن تعمل على تربية وبيع الكلاب بشكل غير قانوني في المنطقة، وتعرفنا على الزوجين المطلوبين بسرعة فائقة".

عادت كاسي الآن إلى أصحابها، لا لتواصل ألفتها معهم فقط، بل ولتستأنس مع جرائها الثلاثة أيضا التي تتجول في المطبخ على ما يبدو.

عائلة بريطانية تستعيد كلبتها المسروقة بعد 8 سنوات من اختفائها.. فيديوhttps://t.co/IxmtgOcYLD#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ck0MRMJYp9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 8, 2022