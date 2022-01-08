الأرض أجمل بعد رحلة إلى الفضاء

المصدر: طوكيو - أ ف ب

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شدد الملياردير الياباني الذي زار الفضاء في الآونة الأخيرة يوساكو مايزاوا (46 عاماً) على أن رحلته جعلته يشعر بـ«تقدير أكبر» لكوكب الأرض، وأعلن بعد عودته عن وجهاته المقبلة التي تشمل جولة حول القمر وعملية غوص في خندق ماريانا.

وقضى مايزاوا اثني عشر يوماً في ديسمبر في محطة الفضاء الدولية مع مساعده، وبعد عودته إلى الأرض روى انطباعاته عن الفضاء في مؤتمر صحافي بطوكيو.

وقال إن العائد من الفضاء يشعر «بتقدير أكبر للأرض والفصول والرياح والروائح والنظرة إلى أشياء عدة».

وأضاف إنّ من بين ما يقدّره العائد أكثر أيضاً «الطعام»، مشيراً إلى أنه استقدم إلى منزله طاهياً متخصّصاً في تحضير السوشي بعد أيام قليلة من وصوله.

ووصف مايزاوا الذي صنع ثروته من قطاع تجارة الملابس عبر الانترنت، مشهد الأرض من محطة الفضاء الدولية، قائلاً «إنه جميل جدّاً في الصورة لكنّه أجمل بمئة مرة إذا رأيناه بأم العين».

وتساءل أمام هذا المشهد «ماذا سيفكّر قادة العالم إذا اجتمعوا في الفضاء وتحدثوا عن مشاكل الأرض؟»، معتبراً أنّ ذلك «يمكن أن يجعل الأرض مكاناً أفضل للعيش».