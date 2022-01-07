"عيني خربت"..متضررة تكشف تفاصيل فقد بصرها على يد طبيب.. (فيديو)

المصدر: البيان

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روت “أم بشير” إحدى المتضررات في حادثة الطبيب الذي تسبب في إصابة 6 أشخاص بالعمى في مستشفى بالقصيم في السعودية تفاصيل فقدانها لبصرها.

وقالت خلال لقائها على قناة الإخبارية، إنها في البداية ذهبت لطبيب عيون في مستشفى خاص وبعد فحصها شخصها بأنها تعاني من الماء الأبيض في عينها اليسار مع ارتشاح بسيط وتحتاج لعملية لسحب الماء الأبيض من العين.

وتابعت “أم بشير”:”بعد يومين ذهبت لإجراء العملية، وقبل دخولي غرفة العمليات أعطاني الطبيب إبرة صعبة جدا شعرت بأن عيني ستخرج من مكانها، ثم دخلت لغرفة العمليات واستغرق الطبيب وقتاً طويلاً أكثر من ساعتين حتى أني قد استفرغت مرتين من التعب”.

وأضافت:” قال لي الطبيب إنه بعد الاستفراغ حدث نزيف في العين، وبعدها ذهب الطبيب والممرضات مايقرب من العشر دقائق لمكان وتركوني وحدي، وعندما رجع قلت له أنا نفسيتي تعبت، ولم أخرج إلا قبل المغرب بنصف ساعة”.

وأكدت أم بشير أنها كانت ترى كل شيء قبل العملية وكانت المياه البيضاء بسيطة ولم تؤثر على رؤيتها، وبعد يوم من العملية ذهبت إلى الطبيب فكشف عينها إلا أنها لم ترى أي شيء؛ ليرد عليها الطبيب أنها سترى بعد أسبوع.

وبعد مرور أسبوع، ذهبت أم بشير مرة أخرى إلى الطبيب وقال لها أن القرنية ملتهبة، وضغط العين مرتفع وأعطاها موعد بعد أسبوعين لأن لديه إجازة .

ولم تصبر أم بشير حتى أنها ذهبت بعد أسبوع فقط، وسألت على الطبيب فوجدته في المستشفى واكتشفت كذبه فرفضت الدخول له، واصفة شعورها بأنها “تعبت كثير وأتألم وعيني خربت”.