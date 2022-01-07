سمك القرش يفتّت الصخر لأجل قوته!.. فيديو

المصدر: البيان

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سجلت عدسات الكاميرات مشهدا مثيرا يوثق قساوة الصراع الذي تخوضه أسماك القرش في بحثها الدائم عن طعامها، حيث قامت سمكة قرش ضخمة بتحطيم صخرة خلال بحثها عن سمكة اختبأت بين الركام.

ويظهر في الفيديو الذي شاركته صفحة "discoversharks" المتخصصة في عالم البحار على "إنستغرام" قيام سمكة القرش برفع صخرة كبيرة نسبيا بفمها يظهر بعد ذلك أنها قد قطعت سمكة اختبأت أسفلها إلى شطرين والتهمتها.

الجدير بالذكر، أن عضّة سمكة القرش الأبيض الكبير تعد من بين أكثر 5 عضات لدى المخلوقات، حيث تبلغ القوة الناتجة عن إطباق الفك على الفريسة حوالي 1.8 طن، أو حوالي (4،000 PSI)؛ أي تفوق العضة البشرية بأكثر من 20 مرة تقريبا.

ويسمع في الفيديو صوت تحطم الصخرة بشكل واضح، حيث استطاع القرش رفعها وانتشال السمكة من أسفلها بكل بساطة، بعد استثمار قوة فكه الهائلة.