دي كابريو شجرة استوائية

المصدر: لندن ـ أ ف ب

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أُطلقَ على شجرة استوائية اكتشفت في غابة إيبو بالكاميرون اسم الممثل ليوناردو دي كابريو، الذي كان تعهد العمل على حماية هذه الغابة المطيرة، بحسب ما أعلن علماء من الحديقة النباتية البريطانية في كيو، أمس. وتندرج Uvariopsis dicaprio ضمن هذه الأنواع التي تتراوح بين نبات التبغ القاتل إلى زهرة الأوركيد التي تنمو في ظلام دامس. واكتُشفت هذه الشجرة التي يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وجذعها مزين بزهور كبيرة صفراء وخضراء في غابة إيبو الواقعة شمال دوالا (جنوب) عاصمة الكاميرون الاقتصادية.

وأعطيت Uvariopsis dicaprio اسم الممثل الذي تعهد عام 2020 مع منظمة الحفظ Re: wild العمل على منع إعطاء الموافقة على استغلال أخشاب نحو 68 ألف هكتار من هذه الغابة لأغراض صناعية.