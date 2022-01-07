خرائط «غوغل» تسهّل اعتقال زعيم مافيا بعد مطاردته 20 عاماً

المصدر: دبي - البيان

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ألقت الشرطة الإسبانية القبض على زعيم مافيا إيطالي، بعد هروبه لمدة 20 عاماً، في بلدة إسبانية، وذلك من خلال تعقبه على موقع «غوغل ستريت فيو»، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «الغارديان».

واستطاعت الشرطة القبض على جيواشينو غامينو، وهو مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، في غالاباخار، وهي بلدة بالقرب من مدريد، حيث تزوج وقام بتغيير اسمه إلى مانويل.

وأجرت شرطة صقلية عدة تحقيقات في بحثها عن المطلوب غامينو (61 عاماً)، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أوروبية في عام 2014.

واستطاعت الشرطة تحديد موقعه بدقة، من خلال برنامح «غوغل ستريت فيو»، الذي التقط صورة لرجلين يتحدثان خارج متجر فواكه وخضراوات، في غالاباخار، حيث اشتبهت أن أحد الرجلين يشبه إلى حد كبير غامينو، واستطاعت أن تتأكد من هويته.

وقبض على غامينو في 17 ديسمبر، وأكد مدعي باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، التفاصيل، موضحاً في حديث لصحيفة «الغارديان»، أنه «ليس الأمر كما لو كنا نقضي أيامنا في البحث في خرائط «غوغل» للعثور على الهاربين، فالعديد من التحقيقات قادتنا إلى إسبانيا، وخرائط «غوغل» ساعدتنا في تحقيقاتنا».