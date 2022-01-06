صوتك مقابل علاج صلعتك.. مرشح للانتخابات يثير الجدل

المصدر: رويترز

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أثار مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا الجنوبية لغطا هذا الأسبوع بعد أن اقترح السماح بتغطية علاج الصلع ضمن التأمين الصحي العام إذ هلل بعض الناخبين لهذا الاقتراح بينما انتقد آخرون برنامجه الشعبوي.

قدم لي جاي ميونج حامل راية الحزب الديمقراطي هذا التعهد قائلا إن قرابة عشرة ملايين فرد يعانون من تساقط الشعر غير أن كثيرين منهم يلجأون لشراء أدوية من الخارج أو لتناول أدوية البروستاتا كبديل بسبب ارتفاع كلفة العلاج.

وأثار الاقتراح ردودا عاصفة من جانب البعض وتداول كثيرون مقطع فيديو زائفا مدته 15 ثانية على هيئة إعلان تجاري عن تساقط الشعر يبدو فيه لي وهو يخاطب الناخبين قائلا إنه أفضل مرشح "لشعركم".

وجاء في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي "لنزرع لي جاي ميونج لنا".

وقالت كورية تدعى جيونج دا-يون وهي أم لطفلين في اجتماع نظمه حزب لي مساء الأربعاء مع ناخبين يعانون من تساقط الشعر إنها تخلت عن العلاج الطبي لإنه يتطلب أربعة ملايين وون (3325 دولارا) خلال ستة أشهر ولجأت لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر والتغذية الجيدة.

لكن تعهد لي أثار انتقادات من جانب آخرين ووصفته المعارضة بأنه أحدث بند في برنامج لي الشعبوي.

ووصفت اهن تشيول سو، وهي من مرشحي المعارضة المغمورين وطبيبة سابقة ومن أباطرة عالم البرمجيات، الاقتراح بأنه غير مسؤول ووعدت بخفض أسعار الأدوية التي انتهت فترة حماية براءاتها وتمويل تطوير علاج جديد إذا ما فازت في الانتخابات.