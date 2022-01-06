بالفيديو.. صورة غوغل تفضح مكان مجرم هرب منذ عشرين عاماً

المصدر: البيان - أحمد قوجة

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ألقت قوات الأمن الإسبانية القبض على رئيس عصابة مافيا إيطاليّة ارتكب جرائم متعددة منها القتل وفر من السجن منذ عشرين عاماً.

واستطاع الانتربول الدولي تحديد مكان المجرم جيواشينو جامينو، 61 عاماً، والذي غيّر اسمه وهويته، بعد أن التقطت سيارة غوغل صورة للمجرم بالصدفة بينما كان يقف أمام محل خضار يشتري حاجيات مطعمه الذي افتتحه في قرية صغيرة قرر العيش فيها متخفياً إلى الأبد. وفقاً لموقع "سي إن إن" باللغة الإنكليزية.

وكانت محكمة إيطالية حكمت عليه بالسجن المؤبّد لجريمة قتل ارتكبها عام 1989م، لكنه هرب من السجن في عام 2002 وظل هارباً 20 عاما حتى وجدوه يشتري خضار من أجل مطعمه في قرية Galapagar شمال مدريد.