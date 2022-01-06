موسيقى المواسير المهملة!.. فيديو

المصدر: البيان

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إن عالم لنيكولاس براس رائع باتم معنى الكلمة؛ فهو الموسيقي الذي يصنع أدواته الخاصة بنفسه.

الموسيقي نيكولاس براس غالبًا ما يستخدم أشياء أو مواد مهملة لصنع ما يحتاجه في عمله الفني.

ويمكن أن نشير إليه بالموسيقي البيئي اللامع، كونه يبحث في مراكز إعادة التدوير وكومات المهملات للعثور على أشياء يبعث فيها الحياة ثانية.

براعة براس تسمح له بتخيل سلسلة كاملة من الآلات مع عرض مثير للإعجاب لا حدود له!

يصنع نيكولا أسلوبه في التأليف الموسيقي خطوة بخطوة ويبدو أن إلهامه لا حدود له.

خيط يتدلى من ماسورة يصبح ميلوديا موسيقية حقيقية في يديه!