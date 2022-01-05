فيديو .. حادث مروع يحوّل 10 سيارات إلى كومة من الصفيح

المصدر: البيان

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وقع حادث مروري، اليوم الأربعاء، في القاهرة بالطريق الدائري الأوسطي القادم من التجمع اتجاه الفيوم، بالقرب من نفق الأوتوستراد، مما أدى إلى تصادم عدد من السيارات.

واشتعلت النيران في عدد من السيارات، وسط محاولة لإنقاذ المواطنين داخل السيارات بموقع الحادث.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث أسفر عن اصطدام 8 سيارات خاصة و2 نقل ثقيل، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم نقل 7 مصابين لمستشفى حلوان العام، ومصاب إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالتهم بين متوسطة إلى خطيرة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي أتت على 10 سيارات بالكامل وحولتها إلى كومة من الصفيح.

وأكد متحدث الصحة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.