ما حكم كتابة بيانات المريض ذهنياً على جسمه بتقنية الميكروبليدينج؟

المصدر: البيان

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كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق بكتابة بيانات المريض ذهنياً على جسمه بتقنية الميكروبليدينج.

وأوضحت الدار، أمس، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أن الشخص الذي لا يدرك، ولا يعرف كيف يدلي باسمه، وعنوانه، وبياناته التي تساعده على الحفاظ على حياته، فإن أمكن أن يعلَّق في رقبته أو في يده أو يوضع في ملابسة شيء كبطاقة تعريفية له تشتمل على اسمه، وعنوانه، وهاتف لوالده، أو أحد أقاربه ليسهل الوصول إليهم في حالة خروجه من البيت وضياعه، وإلا فإنه يجوز أن تُكتب هذه البيانات على جزء ظاهر من جسمه كيَدِهِ مثلاً بتقنية الميكروبليدينج.