ليس خيالاً... أسماك تقود سيارة لتحصل على الطعام

المصدر: وكالات

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قامت مجموعة من العلماء بتدريب أسماك ذهبية على قيادة سيارة صغيرة داخل غرفة والتوجه بها نحو الطعام الموضوع في مختلف أنحاء الغرفة.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، يمكن للأسماك التحرك يميناً ويساراً بالمركبة عن طريق السباحة في مختلف الاتجاهات داخل خزان صغير موجود داخل المركبة يشبه مقعد السائق بالسيارات التقليدية.

ووفقاً للعلماء التابعين لجامعة «بن غوريون»، فقد نجحت 6 أسماك مختلفة في توجيه السيارة إلى الأطعمة مع تجنب الطرق المسدودة والأهداف الخادعة.

وتتحرك السيارة من خلال تتبع حركات الأسماك الموجودة داخل خزان الماء بواسطة كاميرا وجهاز كومبيوتر يقومان برصد موضع السمكة في الوقت الفعلي وتنشيط محرك السيارة للتوجه إلى نفس الاتجاه.

وقد درّب العلماء الأسماك بالتوجه نحو الطعام ورديّ اللون، ومن ثَمّ فإنها حين تراه فإنها تتحرك في الاتجاهات المؤدية إلى هذا الطعام، لتتبع السيارة الذكية حركتها وتمشي وفقاً لها.

وقال طالب الدكتوراه شاحار غيفون، الذي شارك في هذه التجربة: «لقد أثبتنا أن السمكة الذهبية لديها القدرة الإدراكية على تعلم مهمة معقدة في بيئة تختلف تماماً عن تلك التي تطورت فيها».

وأضاف غيفون أن تدريب الأسماك على القيادة كان صعباً في البداية، مثلما يحدث مع أي شخص في بداية تعلمه ركوب الدراجة أو قيادة السيارة، حسب قوله، ولكنه أكد أنه مع الوقت، أصبحت الأسماك أكثر كفاءة بشكل تدريجي، حتى أظهرت في النهاية قدرة هائلة على التحكم في السيارة بنجاح.