أمر عاجل من السيسي حول سيدة ظهرت في فيديو أثار جدلاً كبيراً في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على السيدة بشرى سرور والتي ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية في الفيديو الذي أثار الجدل في مصر مؤخراً ، مشيراً إلى الموقف البطولي الذى قامت، وهي تدافع عن فتاتين خلال سرقة هاتفهما المحمول.

ووجه السيسي، بتقديم هدية عينية وباقة ورد إلى السيدة بشرى وقال السيسي، إن السيدة بشرى سرور ضربت لنا المثل والقدوة في العطاء والتضحية، وإنها نموذج مشرف للمرأة المصرية والمروءة الإنسانية والإيجابية المجتمعية، وأن الموقف البطولى الذى قامت به يشرف كل سيدة مصرية بل وكل مصري أصيل.

ولم تقف السيدة بشرى موقف المتفرج أمام محاولة الاعتداء على طفلتين صغيرتين بغرض سرقتهما في حلوان، بعد قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من الطفلتين، خلال سيرهما فى منطقة العزبة البحرية في منطقة حلوان، فتصدت للجاني لنجدة الطفلتين.

وكانت قوات الأمن المصرية تمكنت من إلقاء القبض على سارق يركب دراجة نارية، انقض على فتاتين في الشارع ليسرق الهاتف المحمول، واصطدم بعدها بإحداهما ليتمكن من الفرار.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات مقطع فيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر قيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين في حلوان، وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم «إحداهما مصابة بسحجات»- ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم «مصابة بكدمة بالظهر)، وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.

وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب من تحديد هوية المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيئ النية (سائق ومقيم بمنطقة المعصرة).