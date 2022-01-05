مصر.. حكم إعدام سفاح الإسماعيلية ليس نهائياً

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أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام "سفاح الإسماعيلية"، بعد اتهامه بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.

ويتساءل الكثيرون عن الموقف القانوني "للسفاح" بعد صدور حكم الإعدام.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن أحد المحامين قوله إن أحكام الإعدام ليست نهائية ولابد من الطعن عليها أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من الحكم، سواء من قبل دفاع المتهم أو من قبل النيابة العامة، التي تطعن على أحكام الإعدام، ويتوقف تنفيذ الحكم لحين النظر في النقض.

وتابع أن لمحكمة النقض الحق في الحكم ببراء المتهم أو تأييد حكم الإعدام، أو إعادة القضية إلى محكمة جنائية أخري لتعاد محاكمته المتهم مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قررت في 9 ديسمبر الماضي، إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال "المتهم" في رسالته إلى أسرته: "طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير".

وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له في محبسه، كما طالب والدته بتربيه حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.