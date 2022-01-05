ممسكاً بمصحف وسواك.. ماذا قال سفاح الإسماعيلية بعد الحكم بإعدامه؟

المصدر: البيان

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ممسكاً بمصحف وسواك.. ردد عبد الرحمن نظمي، الشهير بـ دبور، آيات قرآنية بعد الحكم بإعدامه ، وذلك بعد أن قتل مواطن ذبحًا عمدًا، وشرع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بمحافظة الإسماعيلية المصرية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ مذبحة الإسماعيلية آيات قرآنية.

وأصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر اليوم، حكمها بالإعدام شنقا لـ "عبد الرحمن نظمي"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.

وظهر المتهم داخل قفص الاتهام وهو ممسك بمصحف وسواك، وبدأ يردد آيات قرآنية قبل عقد الجلسة، وبمجرد أن صدر الحكم عليه في القضية ردد قول الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون..

وظل شاردًا للحظات بعد النطق قبل أن يتم نقله خارج القاعة.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قررت في 9 ديسمبر الماضي إحالة أوراق دبور لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وأرسل المتهم خطابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتي الجمهورية، وقال المتهم في رسالته إلى أسرته: طمنوني على والدي وقولي له يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟ ادعولي كتير.

وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض له في محبسه، كما طالب والدته بتربية حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

في الأول من نوفمبر العام الماضي ذبح دبور صديقه أمام المارة بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية، وفصل رأسه عن جسده وسار به بين المارة، ما دفع بعض الأهالي للتدخل وقذفوه بالحجارة فأصاب بعضهم.