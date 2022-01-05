شاهد..اعتقال هندي وهو يبيع نساء مسلمات بمزاد علني عبر الإنترنت

المصدر: البيان

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اعتقلت شرطة الجرائم المعلوماتية في مدينة مومباي الهندية ، شابا عمره 21 بتهمة بيع نساء مسلمات بمزاد علني في الإنترنت عبر تطبيق ظهر “أونلاين” باسم Bulli Bali . كما اعتقلت امرأة أمس الثلاثاء، يعتقدون أنها المتهم الرئيسي في القضية.

وأوضحت الشرطة أن المرأة المعتقلة، تهمتها نشر صور 100 سيدة مسلمة، مع تلميحات بأن الواحدة منهن برسم البيع عبر مزاد علني.

وكانت الشرطة الإلكترونية، قدمت في وقت سابق تقريرا ضد مجهولين، بعد شكاوى من أن صور نساء مسلمات تم تحميلها على تطبيق تستخدمه منصة معروفة باسم GitHub لبيعهن بالمفرق عبر مزاد علني في الإنترنت، وفقا لـ “العربية.نت”

ويضم التطبيق صورا لعدد من الصحافيات والناشطات المسلمات، إضافة لصورة ممثلة شهيرة، من دون إذن أي منهن، ثم تم نشر كلمة "للبيع" بجانب الصور ليبدو الأمر وكأنه مزاد علني حقيقي لبيع الواحدة منهن لمن يدفع بها أكثر، في ثاني مرة يجري فيها التحرش بمسلمات في الهند بالطريقة نفسها.

وكانت الأولى، حين قام موقع اسمه Sulli Deals العام الماضي، بنشر الصور الحقيقية لأكثر من 80 مسلمة بمواقع التواصل، واستخدم تعبير "صفقات اليوم" في إشارة إلى إمكانية بيع إحداهن أو أكثر، ثم اتضح أنه لم تكن هناك نية حقيقية للبيع الفعلي، وأن الغرض كان إهانة النساء المسلمات فقط.

وبرغم مرور أكثر من 6 أشهر على تحقيقات الشرطة حول المحاولة الأولى، إلا أنها لم تسفر عن شيء، ولم تؤد إلى اعتقال أي من المتورطين، بعكس المحاولة الجديدة، وبشأنها قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا حول "بولي بالي" في 3 ولايات على الأقل، بعد شكاوى تلقتها من نساء مسلمات متضررات.