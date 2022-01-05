يقتل زوجته الحامل لسبب غريب

المصدر: البيان

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قبضت الشرطة الهندية على زوج قتل زوجته الحامل لأن أهلها لم يدفعوا المهر.

وكشفت وسائل إعلام هندية أنه عثر على الضحية، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا ، ميتة في ظروف غامضة، فيما حاول أهل زوجها وصف ما حدث بأنها "انتحرت".

وأكدت والدة الضحية إن ابنتها تعرضت للتعذيب والمضايقة من قبل زوجها وأهله بسبب المهر.

وكشفت أن أهل زوجها قتلوها وجعلوها تبدو وكأنها انتحار.

وقبض الشرطة على الزوج جاجانديب وكل من والدته ووالده بتهمتي المهر والقتل. صرح المفتش سوريندر كومار ، ضابط مركز شرطة منطقة موتي ناجار التي وقع فيها الحادث، أنهم سجلوا قضية ضد المتهم.

كانت الضحية قد تزوجت من جاجانديب منذ حوالي عام ونصف، وبعد فترة وجيزة من الزواج، بدأ زوجها ووالديه في تعذيبها بسبب المهر .

وأوضحت والدة الضحية، راجني شارما، أن عائلتها حاولت أيضًا التدخل مرات عدة لكن موقف عائلة جاجانديب ظل كما هو ورفضوا تغيير معاملتهم السيئة للضحية.

وأضافت إن عائلتها تلقت مكالمة من أهل زوجها وزعموا أنها أنهت حياتها بتعليق نفسها في مروحة سقف.