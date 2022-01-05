السعودية: وفاة الشيخ صالح اللحيدان عن عمر يناهز 90 عاماً

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم، العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، عن عمر يناهز 90 عاما، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وكان الشيخ الراحل قد تعرض لأزمة صحية منتصف الشهر الماضي نقل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة الرياض.

ولد الشيخ صالح اللحيدان، في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1931، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1959. وارتبط اسمه بالقضاء السعودي، حيث عمل رئيسا للمحكمة العامة بالرياض وعضوا في الهيئة القضائية العليا، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى عام 1982.

وفي عام 1992 أصبح رئيسا للمجلس في الهيئة العامة والدائمة، وهو أيضا عضو في هيئة كبار العلماء منذ انشائها عام 1971.