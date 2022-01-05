انفجار نيزك بما يعادل 30 طن «تي إن تي» فوق بيتسبرغ الأمريكية

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وكالة «ناسا» للفضاء بأن نيزكاً انفجر فوق إحدى ضواحي مدينة بيتسبرغ الأمريكية في رأس السنة تحديداً، تسبب في اهتزاز منازل المنطقة، مشيرة إلى أن الطاقة المنبعثة من انفجار النيزك في الغلاف الجوي، قدرت بما يعادل نحو 30 طناً من مادة «تي إن تي».

ووفقاً لوكالة «اسوشييتد برس»، تسبب انفجار النيزك بانطلاق صوت مدوٍّ واهتزاز المنازل، فلجأ سكان المنطقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثاً عن إجابات، إذ جاءهم الرد بداية من خدمة الأرصاد الجوية بالمدينة التي رجحت أن يكون الصوت ناجماً عن «انفجار نيزك».

ولاحقاً، أكد موقع «ميتيور واتش» التابع لوكالة «ناسا» للفضاء، في منشور على «فيسبوك»، حدوث انفجار النيزك، مفيداً بأن محطة قريبة سجلت موجة انفجار النيزك أثناء تحطمه، وتسببت في حدوث دوي، وأن البيانات تمكنت من تقدير الطاقة المنبعثة بما يعادل 30 طناً من مادة «تي إن تي».

وأضافت الوكالة: «إذا وضعنا افتراضاً معقولاً بشأن سرعة النيزك (72400 كيلومتر في الساعة) فإنه يمكننا تحديد حجم الجسم بأن قطره يبلغ نحو ياردة (0.9 متر) وكتلته نحو نصف طن»، مشيرة إلى أنه لولا الطقس الغائم لتمكن الناس من مشاهدة كرة النار بسهولة.